Rui Bento Vasques rescinde com o Campo Pequeno

O diretor das atividades tauromáquicas do Campo Pequeno, Rui Bento Vasques, decidiu rescindir com o símbolo da tauromaquia.Num anúncio feito através de um comunicado enviado ao, Rui Vasques sublinha que este é um projeto que o "marcou para sempre"."Volvidos 14 anos, encerrou-se, recentemente, o ciclo das minhas funções como diretor de Atividades Tauromaquicas da primeira praça do país", esclareceu."O Campo Pequeno está ligado às duas mais importantes fases da minha vida profissional. Ali, como toureiro, iniciei em 1982, a carreira que me levou à Alternativa de Matador de Toiros (Badajoz, 1988), ali desenvolvi a atividade de Gestor Taurino, em cujos resultados tenho o maior orgulho", continuou na mesma nota."Num balanço curto deste ciclo há pouco encerrado, recordo a parceria de enorme sucesso que mantivemos com o Grupo Cofina, que sempre tão bem acolheu as nossas propostas, materializadas em grandes eventos tauromáquicos como foram as corridas VIDAS/CM, Correio da Manhã e Flash, que ficaram a constituir verdadeiros marcos da temporada em Portugal. Para todos os que na VIDAS, CM, FLASH e CM-TV sempre estiveram connosco, vai o meu muito obrigado", afirma ainda acabando por concluir: "Ciclo encerrado! Os homens passam e as instituições continuam".