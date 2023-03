Os Taxi estão de regresso às canções originais, aos discos e aos concertos... em Lisboa. A banda, que marcou a pop/rock nos anos 80 e que nos últimos anos vinha fazendo alguns concertos e festivais mais pelo Norte do País, deve lançar o novo disco até ao final do ano. Antes disso, porém, apresentam-se num grande espetáculo no Capitólio, em Lisboa, dia 2 de junho.









