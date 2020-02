Teatro de Portalegre negociado na internet

O velho Teatro Portalegrense, situado na travessa do Teatro, em Portalegre, está à venda há mais de quatro anos. O imóvel, construído em 1854, conta no frontão e no tecto da sala de espetáculos com pintura a fresco do artista Benvindo Ceia (que é o que de mais valioso e atrativo possui o imóvel), e foi recentemente classificado como de interesse municipal.Adquirido pelo industrial João Nunes Sequeira, já próximo do final da época áurea do teatro, é hoje propriedade da sua neta, Alexandra Sequeira, que o colocou à venda por 350 mil euros. Surgiram alguns interessados, principalmente depois de há um ano a venda do edifício ter sido publicitada pelo facto de estar no OLX (plataforma de vendas na internet onde, de resto, continua), e um casal chegou mesmo a fazer contrato promessa de compra e venda, mas não concretizou a aquisição. A interessada, uma cidadã italiana, queria avançar com um projeto ligado à gastronomia, e o marido, ligado ao teatro, projetava realizar espetáculos. No edifício haveria também residência de artistas. Mas o projeto nunca avançou.O município de Portalegre, por seu lado, diz não ter interesse na aquisição do edifício, cada vez mais degradado.Foi inaugurado a 20 de junho de 1854 com ‘O Alfageme de Santarém’, de Almeida Garrett. Recebeu a derradeira sessão em 1985, tendo Amélia Rey Colaço efetuado uma última aparição durante a peça ‘El-Rei Sebastião’, de José Régio.O Portalegrense é o primeiro teatro na cidade de Portalegre e o sexto mais antigo do País entre os que ainda se encontram de pé. Foi sede do Grupo Desportivo Portalegrense, palco para grandes bailes, e até foi salão da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).