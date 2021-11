O Jardim das Cerejeiras’ é o novo espetáculo da companhia de Teatro dos Aloés, que marca os 20 anos de carreira do grupo fundado pelo ator Rui Mendes.





O texto, do escritor russo Anton Tchekhov, permite ao espectador viajar “para o fim de um tempo, uma época de transição do século XIX para o século XX”, conforme explica a diretora artística Elsa Valentim, num contexto histórico no qual a Rússia sofre as consequências sociais da abolição da servidão. As personagens vivem as contradições de uma nova era, na qual ninguém sabe ainda qual é o seu verdadeiro lugar, o que permite fazer um paralelismo com a época atual. “Um pouco à semelhança do tempo que vivemos agora com esta pandemia, com as pessoas a perderem os seus trabalhos , as suas certezas, sabendo que este é um tempo novo, mas desconhecendo-se ao certo o que virá”, lembra.