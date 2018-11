Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TEMPO de gargalhadas com Raminhos e Nilton em Portimão

Humorista vai apresentar o espetáculo ‘O Melhor do Pior’.

Por Rui Pando Gomes | 06:00

Duas noites seguidas de muitas gargalhadas. É o que se espera nos dias 14 e 15 de dezembro no Teatro Municipal de Portimão - TEMPO. António Raminhos sobe ao palco no primeiro dia e Nilton no seguinte. Ambos os espetáculos vão acontecer às 21h30.



No dia 14, António Raminhos vai apresentar ‘O Melhor do Pior’, o seu mais recente trabalho em que fala dos seus dois últimos anos. Segundo a produção do espetáculo, o humorista "tem surpreendido os portugueses com vários produtos da sua mente insana. Ora com chinesices, ora com as ‘Marias’, ou até mesmo com banhos públicos acompanhado de celebridades, pelo que nunca se sabe o que se pode esperar do comediante".



No dia 15, será a vez de Nilton subir ao palco com ‘Falta de Juízo’,em que o humorista "revela o que o faz rir e algumas das maluquices que se diverte a fazer". Haverá muitos vídeos e comédia, mas acima de tudo uma viagem ao planeta Nilton.



Os bilhetes para um dia custam 12 euros, havendo ainda a opção de passe para dois dias por 20 euros.