O tenor italiano Andrea Bocelli atua esta sexta-feira no Estádio Cidade de Coimbra, no primeiro de dois concertos que contam com a participação especial da fadista Mariza.

Andrea Bocelli atua pela primeira vez em Portugal num estádio de futebol, depois de, em 2017, ter esgotado a Altice Arena, em Lisboa.

Os dois concertos, a realizar esta sexta-feira e no sábado, "deverão ter lotação esgotada", segundo previsões assumidas pela empresa promotora, Memories of Tomorrow (MOT).