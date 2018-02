Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teresa Salgueiro e Gaiteiros de Lisboa atuam em abril nos "Caminhos" do Médio Tejo

Pedro Joia, Helder Moutinho ou Bruno Pernadas também passam por seis concelhos do Ribatejo.

09:44

O programa cultural "Caminhos", que acontece em 13 municípios do Médio Tejo, vai levar em abril a seis destes concelhos espetáculos com nomes da música como Teresa Salgueiro, Gaiteiros de Lisboa, Pedro Joia, Helder Moutinho ou Bruno Pernadas.



A programação desta iniciativa cultural em rede, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), é apresentada esta quarta-feira à tarde no 'stand' da Entidade Regional de Turismo do Centro, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).



Iniciado em 2017, o programa marca três momentos do ano, a primavera, com temáticas associadas às linhas férreas (Caminhos do Ferro), o verão, com os leitos dos rios a servirem de tema para os Caminhos da Água, e o outono, dedicado aos Caminhos da Pedra (estradas), levando espetáculos de música, teatro, dança, circo contemporâneo e percursos artísticos em itinerância por vários concelhos, na sua maioria do distrito de Santarém.



Os "Caminhos do Ferro" vão acontecer em abril, este ano com a programação concentrada em dois fins de semana (12 a 15 e 20 a 22), levando a Abrantes, Constância, Entroncamento, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha (distrito de Santarém) a música de Teresa Salgueiro, dos Gaiteiros de Lisboa, de Pedro Joia, Helder Moutinho, Bruno Pernadas e Castello Branco (música popular brasileira).



O secretário executivo da CIMT, Miguel Pombeiro, disse à Lusa que, além da música, a programação desta primeira etapa dos "Caminhos" inclui espetáculos de teatro e eventos de rua que trarão à região o grupo de teatro de rua espanhol El Carromato e um grupo francês, mantendo-se os percursos artísticos desenvolvidos por artistas como Marina Palácio e Lara Soares, entre outros.



Os eventos decorrem em vários espaços, ligando os espetáculos ao património e ao turismo, para criar "percursos culturais no território", que na primeira edição, em 2017, envolveram "milhares de pessoas", entre visitantes e elementos da comunidade, em particular escolas e associações, em 160 ações culturais, afirmou.



Se em 2017 as ações decorreram de quarta-feira a domingo, a edição deste ano vai concentrar a programação aos fins de semana, sendo o acesso aos espetáculos gratuito, adiantou.



Com um financiamento comunitário global da ordem dos 750.000 euros para três anos, sendo a componente nacional assumida pelos municípios onde decorrem os eventos, "a ambição é que esta primeira experiência possa criar raízes" e permitir que o conceito de organização em rede possa prosseguir, disse.



A apresentação dos "Caminhos 2018 - Programação Cultural em Rede" é uma das ações programadas pela CIMT na BTL, estando agendadas para esta quarta-feira as apresentações das iniciativas Fátima - Tomar Stayover, Wakeboard Médio Tejo - Wakeboard para Todos, Festival das Grandes Rotas (Constância), Zêzere Artes (Tomar), Centro de Interpretação Templário - Almourol (Vila Nova da Barquinha), Projeto de Valorização das Grutas de Lapas (Torres Novas) e Rota Carmelita (Ourém), além da degustação de produtos regionais.



No sábado será apresentado e realizado um tapete de flores ao vivo, para divulgação dos eventos de Páscoa do Sardoal, haverá uma sessão de divulgação das Pomonas Camonianas (Constância), da Festa Templária e do Festival Estátuas Vivas (Tomar) e do Museu Nacional Ferroviário (Entroncamento), havendo domingo uma degustação para apresentação do Festival Gastronómico do Maranho (Sertã), entre outras provas gastronómicas e atuações de grupos locais.



A CIMT integra os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, do distrito de Santarém, e Sertã e Vila de Rei, do distrito de Castelo Branco.