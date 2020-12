O Spotify, maior plataforma de música do Mundo, já revelou as músicas preferidas pelos portugueses em 2020. O canadiano The Weeknd foi o rei com ‘Blinding Lights’ (tema que também liderou o ranking mundial), ao ser ouvido mais de 1,6 milhões de vezes ao longo do ano. Em segundo lugar surge ‘Menina Solta’, da brasileira Giulia Be, seguida de ‘The Box’, do rapper norte-americano Rodd Ricch.









‘Louco’, de Piruka, em 4º lugar, e ‘Somos Iguais’, de Plutónio, em 6º, são os únicos temas nacionais no top 10 do Spotify (só volta a haver música portuguesa na 16º posição, com ‘Te Amo’, dos Calema). O ranking conta ainda com ‘Tempo’, de Frankieontheguitar (5º), ‘Don’t Start Now’, de Dua Lipa (7º), ‘Rockstar’, de DaBaby e Roddy Ricch, ‘Roses’, de Saint JHN, e ‘Toosie Slide’, de Drake.

No que diz respeito a músicas portuguesas, o artista revelação Nuno Ribeiro lidera com ‘Tarde Demais’. Logo a seguir, a preferência vai para ‘Recomeçar’, de Fernando Daniel, e para ‘Até de Manhã’, dos Calema (com T-Rex e Diana Lima). O 3º lugar pertence a ‘Lembrei-me’, de Bispo, seguido de ‘All We Need Is Love’, de Virgul, e ‘A Fugir de Ser’, de Bárbara Tinoco.





A nível mundial, o porto-riquenho Bad Bunny é o artista mais ouvido, com mais de 8,2 mil milhões de ‘streams’, enquanto a norte-americana Billie Eilish lidera a lista feminina.





Tema ‘Savage Love’ lidera no TikTok



‘Savage Love’, o êxito criado pelo neozelandês Jawsh 685, de apenas 18 anos, com Jason Derulo, foi a música mais utilizada em vídeos da rede social TikTok este ano. Em 2º lugar surge a remistura de ‘Savage’, de Megan Thee Stallion com Beyoncé, e em terceiro ‘Out West’, do rapper Travis Scott com Young Thug.

‘Wap’, de Cardi B (com Megan Thee Stallion), ocupa a quarta posição, seguido de ‘Say So’, de Doja Cat, ‘Tap In’, de Saweetie, ‘The Box’, de Roddy Ricch, e ‘Rags2Riches’, de Rod Wave.