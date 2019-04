Grupo suíço apresenta ao vivo o novo álbum ‘Data Mirage Tangram’.

Por Pedro Rodrigues Santos | 14:50

É já este domingo que os The Young Gods regressam ao nosso país para apresentarem ao vivo o novíssimo ‘Data Mirage Tangram’, oitavo álbum de estúdio do grupo suíço.

A primeira atuação acontece já este domingo, às 21h00, no Lisboa ao Vivo, sendo repetida na segunda-feira, à mesma hora, no Hard Club do Porto, com os bilhetes para ambos os espaços a custarem 25 euros. Os dois concertos são abertos pelos portugueses She Pleasure Herself.