Tiago Rodrigues é o novo diretor do Festival d'Avignon

O encenador, ator e autor português Tiago Rodrigues vai dirigir o Festival d'Avignon, um dos mais importantes eventos de teatro do mundo, a partir de 2023, anunciou hoje a organização.

Numa das edições mais especiais do Festival d'Avignon, que assinala o regresso do certame após o cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia, Tiago Rodrigues foi escolhido como o próximo diretor deste encontro de teatro e artes performativas à escala global, sucedendo a Olivier Py, cujo mandato termina no próximo verão.

A estreia da mais recente peça de Tiago Rodrigues marca esta segunda-feira o arranque da 75.ª edição do festival naquela localidade francesa.