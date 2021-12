Tintin a cores chega a Portugal

A edição colorida da banda desenhada ‘Tintin no País dos Sovietes’ (1929), do autor belga Hergé, é apresentada esta terça-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.Esta foi a única história de Tintin que Hergé deixou por colorir, quando morreu em 1983. Em 2017 foi decidida a publicação de uma edição a cores, sob a direção de Michel Bareau, diretor artístico da Éditions Moulisart, sendo agora publicada em Portugal pela ASA.A publicação de ‘Tintin no País dos Sovietes’ coincide com a exposição dedicada a Georges Remi (Hergé), que está patente na Fundação Calouste Gulbenkian até 10 de janeiro.