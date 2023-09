Uma comédia de João Baião, um espetáculo de humor de Herman José, o regresso dos shows de magia de Luís de Matos e concertos do Hot Club de Portugal estão entre os destaques da programação do Teatro Tivoli, que celebra, em 2024, 100 anos de existência e que promete “dois anos de festa” no coração da cidade de Lisboa.









