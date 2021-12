Tó Trips diz 'até sempre' a Pedro Gonçalves: 'Fui um gajo sortudo em encontrar-te'

Recorde-se que os Dead Combo tinham cancelado os últimos concertos, que marcavam a despedida da banda, devido ao estado de saúde de Pedro Gonçalves. O músico lutava há vários anos contra um cancro.



Fui um gajo sortudo encontrar te naquela noite junto ao Tejo, em que te pedi boleia e não sabíamos que iria ser uma boleia para a eternidade", recorda o músico na publicação onde mostra uma fotografia ao lado de Pedro Gonçalves no último concerto no São Luiz.

O guitarrista dos portugueses Dead Combo, Tó Trips, despediu-se esta segunda-feira, com uma mensagem no Instagram, do antigo companheiro de banda Pedro Gonçalves, que morreu no passado sábado após uma longa luta contra o cancro.