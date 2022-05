À beira dos 60 anos, que faz no dia 3 de julho, Tom Cruise decidiu voltar a uma das personagens mais icónicas da carreira: a do piloto Pete Mitchell, herói da década de 1980. Mas reviver a ação, no novo ‘Top Gun: Maverick’, que chega às salas de cinema no próximo dia 26, não foi fácil. “Ele não queria voltar a ‘Top Gun’ a não ser que a nova história fosse perfeita”, explica o realizador Joseph Kosinski (o mesmo de ‘Tron: O Legado’), que apresentou o filme em Lisboa e respondeu a perguntas dos jornalistas, através de um holograma.









Ver comentários