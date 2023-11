Tomás Alves foi o grande vencedor da 16.ª edição do Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, cujos galardões foram entregues na terça-feira à noite, numa cerimónia no Teatro da Trindade, Lisboa. O ator de 34 anos foi distinguido com o prémio para Melhor Interpretação de Papel Principal, no valor de três mil euros, pelo filme ‘Salgueiro Maia - O Implicado’, de Sérgio Graciano.









