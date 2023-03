“Top Gun: Maverick”, Steven Spielberg e Cate Blanchett: Conheça os vencedores dos Óscares para os nossos leitores

Os leitores do Correio da Manhã, da revista Sábado e da Máxima votaram nos seus favoritos a conquistar os Óscares, que são entregues este domingo de madrugada em Los Angeles, nos EUA. "Top Gun: Maverick" é o favorito na categoria de Melhor Filme e, para os nossos leitores, Steven Spielberg deveria levar para casa a estatueta dourada de Melhor Realização.

"Top Gun: Maverick" conquistou 23% dos votos na categoria de Melhor Filme, seguido de "Avatar: O Caminho da Água" (17%) e "A Oeste Nada de Novo" (16%).

Na categoria de Melhor Realização, os nossos leitores não tiveram dúvidas: Steven Spielberg vence com 56% dos votos, com a longa-metragem "Os Fabelmans". Os ‘Daniels’ – Daniel Kwan e Daniel Scheinert – conquistaram 16% das preferências, com o seu "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", o filme mais nomeado nesta 95.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Brendan Fraser, que sofreu uma enorme transformação para dar corpo a Charlie, um professor com obesidade mórbida em "A Baleia", de Darren Aronofsky, é o grande favorito dos nossos leitores para conquistar o Óscar de Melhor Ator. Fraser soma 40% dos votos. Colin Farrell, que protagoniza "Os Espíritos de Inisherin", é o segundo mais votado (27%).

Na categoria de Melhor Atriz, os nossos leitores querem que Cate Blanchett leve para casa o terceiro Óscar da carreira, pela sua interpretação em "Tár", de Todd Field. Recorde-se que a atriz já conquistou um Óscar de Melhor Atriz em 2014, com "Blue Jasmine", e o Óscar de Melhor Atriz Secundária em 2005, com o filme "O Aviador".

Cate Blanchett é a favorita com 38% dos votos, seguida por Ana de Armas (24%), que está nomeada pela primeira vez aos Óscares pelo papel de Norma Jeane/Marilyn Monroe em "Blonde".

Brendan Gleeson é o favorito a conquistar a estatueta dourada de Melhor Ator Secundário, pela interpretação em "Os Espíritos de Inisherin", com 40% dos votos, e Jamie Lee Curtis vence na categoria de Melhor Atriz Secundária, com 42% dos votos, pelo papel desempenhado em "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

A escolha do Melhor Argumento Original deixou os nossos leitores divididos, com o Óscar a ir para Os Espíritos de Inisherin (32%), mas seguido de perto por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (26%) e "Os Fabelmans" (24%).

Os nossos leitores apostam em "A Oeste Nada de Novo" na categoria de Melhor Argumento Adaptado, com 40% dos votos. O filme alemão que conta as terríveis experiências de um soldado durante a Segunda Guerra Mundial é também o grande favorito a levar para casa o Óscar de Melhor Filme Internacional (59% dos votos).

"Pinóquio de Guillermo del Toro" vence na categoria de Melhor Filme de Animação, com 37% dos votos, mas seguido de muito perto por "O Gato das Botas: O Último Desejo" (32%).

Portugal está nomeado pela primeira vez na história para um Óscar e para os nossos leitores a estatueta dourada de Melhor Curta de Animação deverá ir direta para "Ice Merchants" (42%), de João Gonzalez.

"Navalny" vence o Óscar de Melhor Documentário.



Nas categorias que distinguem a música, o Óscar de Melhor Banda Sonora Original deverá ser atribuído a "Babylon" (36%) e o Óscar de Melhor Canção Original deverá distinguir o tema "Lift Me Up", do filme "Black Panther: Wakanda Para Sempre". O tema é assinado por Rihanna, Ryan Coogler e Ludwig Goransson, com letra escrita pela cantora Tems e Ryan Coogler.

Até que sejam conhecidos os vencedores da edição deste ano dos Óscares, pode continuar a votar nos seus favoritos e a descobrir mais sobre os filmes nomeados.