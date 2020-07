Touradas estão de regresso com regras apertadas. Saiba quais

Lotação reduzida a metade, público com máscara, artistas com máscara (quando não em atividade), espetáculo sem cortesias, sem voltas à arena e muitos outros condicionalismos deram um ar de novidade na primeira corrida da temporada que trazia muita emoção.



Tudo correu sem quaisquer incidentes e os espectadores saíram satisfeitos, sobretudo pelo facto de assistirem a uma corrida de toiros na principal praça de toiros do país.





Artisticamente houve boas atuações, houve pegas rijas e houve toiros que cumpriram, em especial o 5º. que mereceu aplausos e que levou o ganadeiro António Raúl de Brito Paes a chamada especial à arena.Sob a direção de Tiago Tavares, assessorado por Jorge Moreira da Silva, o espetáculo foi antecedido por um minuto de silêncio em memória dos bombeiros falecidos nos últimos incêndios.Luís Rouxinol lidou o 1º e 4º toiros, estando em plano regular e aqui e ali acusou natural destreino. Soube ultrapassar os problemas com a sua experiência e deixou boa ferragem, embora com pequenos toques nas montadas.Marcos Bastinhas lidou os 2º e 5º toiros conseguiu animar o público com ferros muito bem colocados, sobretudo no 5º toiro da noite o mais bravo da corrida. Alegre e desembaraçado fechou as suas lides com pares de bandarilhas a duas mãos. Atuação alegre a fazer lembrar o seu saudoso pai Joaquim Bastinhas.Oportuna a chamada à praça do ganadeiro.O 3º. e o último da noite coube a Duarte Pinto. Duas atuações muito semelhantes e de muito mérito. Sempre correto nas sortes, ferros bem colocados e rematados como se exige. O penúltimo curto foi talvez o melhor ferro da corrida, mas, Duarte Pinto não resistiu à tentação de "mais um" que não resultou e apagou o valor do ferro anterior.Pelos forcados de Santarém foram caras Salvador Ribeiro de Almeida, à 2ª, Joaquim Grave, à 2ª e António Queiroz e Melo, à 3ª. Pelos de Lisboa pegaram Duarte Mira, Vítor Epifânio, à 2ª, grande pega, e João Varanda, à 5ª com enorme dificuldade e grande coragem. Corrida num ritmo muito bom, com duas horas de duração.