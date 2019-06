Toy anima 'Mar Seguro' este sábado de manhã em Portimão

A terceira etapa do Mar Seguro, marcada para este sábado de manhã - iniciativa doque tem o apoio da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional -, tem como cenário a cidade de Portimão e contará de novo com a presença de Toy.Além da importância da iniciativa para os que fazem a vida no mar, o evento conta ainda com motivos de interesse para todos.Antes da atuação do cantor mais popular do País, haverá batismos de mar, um debate sobre segurança marítima (técnicas de socorro aquático e técnicas de salvamento marítimo, bem como comportamentos de risco de pequenas embarcações), uma demonstração de capacidades e meios de socorro do Instituto de Socorros a Náufragos, um simulacro de queda de homem ao mar e outros exercícios. Um programa recheado de atividades, que decorre ao longo da manhã (10h00 -13h00), terminando com a atuação de Toy., a Marinha e a Autoridade Marítima convidam a população algarvia e os portimonenses, em particular, a participarem nesta etapa do Mar Seguro, depois do enorme sucesso que constituiu a passagem pela Nazaré e pela Figueira da Foz, quer em termos de adesão popular, quer pela riqueza dos debates, realismo dos simulacros e a fantástica atuação de Toy.Com a iniciativa Mar Seguro, os participantes ficam mais bem preparados para enfrentarem os perigos do mar e sentirem-se mais seguros nas situações mais complicadas, tanto os que vivem do mar como os que de-senvolvem atividades lúcidas na orla costeira.Não falte!