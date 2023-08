Cerca de 22 mil festivaleiros assistiram aos concertos na primeira noite do Festival Sudoeste, que começou na quarta-feira e termina amanhã, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.



Esta quinta-feira, depois de uma tarde a refrescar-se no canal, Ana Simões, que está acampada com um grupo de amigos de Coimbra, preparava "massa com atum" para o jantar, de forma a recuperarem energias para mais uma noite longa de concertos.









Ver comentários