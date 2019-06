Tributo a António Variações em concerto inédito em Lisboa

Foi numa tentativa de fazer uma homenagem diferente a António Variações que surgiu a ideia de orquestrar os temas do artista. Uma missão arriscada cujo resultado pode ser comprovado sábado à noite, no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa.O concerto, de entrada gratuita e integrado nas Festas de Lisboa, junta Ana Bacalhau, Conan Osíris, Lena d’Água, Manuela Azevedo, Paulo Bragança, o coro Gospel Collective, Selma Uamusse e a Orquestra Metropolitana de Lisboa num tributo ao artista num ano em que se assinalam 35 anos da sua morte e 75 do seu nascimento."Este duplo aniversário serviu-nos de pretexto para prestar tributo ao António Variações, mas queríamos algo diferente da habitual instrumentação pop rock. Pensámos que seria uma boa ideia orquestrar as músicas, o que nunca foi feito", explica aoo diretor artístico Luís Varatojo, que lançou o desafio aos orquestradores Filipe Melo, Filipe Raposo e Pedro Moreira."Foi uma ideia arriscada, mas também uma oportunidade de ouvir os temas do Variações com outra sonoridade, sem que perdessem o toque de folclore tão característico do artista", revela, prometendo um espetáculo "muito surpreendente"."O facto de trabalharmos com três orquestradores, com formas diferentes de encarar a música, fez toda a diferença."‘Canção do Engate’, ‘Estou Além’, ‘É P’ra Amanhã’ ou ‘O Corpo é que Paga’ são alguns dos temas interpretados.