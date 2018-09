U2 agradecem à "abençoada Lisboa", terra de "Passoa" e "Saramango"

Banda irlandesa falha os nomes de ilustres portugueses em mensagem no Twitter.

19:27

"Abençoada seja Lisboa, a cidade que nos deu Ronaldo, Eusebio, Fernando Passoa Antonio Guterres, Jose Saramango", diz a banda.



Para além das gralhas nos nomes dos dois escritores, na verdade apenas dois dos mencionados são de Lisboa. Fernando Pessoa e António Guterres são os únicos alfacinhas, já que Ronaldo (Funchal), Eusébio (Maputo, Moçambique) e José Saramago (Golegã) nasceram bem longe da capital.



As gralhas da banda caíram mal entre os fãs, que se apressaram a demonstrar o seu desagrado na rede social.

A banda irlandesa U2 dá esta terça-feira o segundo concerto em Portugal, depois do espetáculo emotivo deste domingo no Altice Arena, em Lisboa.O grupo de Bono Vox escreveu uma mensagem no Twitter a louvar a cidade, mas as gralhas deram cabo da boa intenção.