Os irlandeses U2 puseram termo a mais de três anos de silêncio e lançaram finalmente um novo tema. Dá pelo nome de ‘Your Song Saved My Life’ e irá fazer parte da banda sonora do filme de animação ‘Sing 2’.Segundo a revista ‘Rolling Stone’, o novo tema dos U2 é inspirado numa lista de 60 canções que ‘salvaram a vida’ de vários nomes conhecidos da música, como Billie Eilish, Madonna, Depeche Mode, Simple Minds, Nirvana, Pixies, Van Morrison, Bob Dylan, Kraftwerk e do próprio Bono.