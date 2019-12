Um espetáculo sobre o peso da escravatura

Manuel Pureza diz que a única pessoa que tinha convidado para ver o seu espetáculo era José Mário Branco. Mas o cantor de intervenção morreu antes da estreia da peça ‘Inimigos da Liberdade’, com que o conhecido realizador – e também irmão do deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda – se estreia no teatro. A peça, já em cena na Sala Estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa, ganhou o Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais, do Inatel, e conta a história de três escravos que, todos os dias, transportam pedras de um lado para o outro.

Manuel Pureza admite que a inspiração para o texto lhe veio de observar a realidade laboral portuguesa. A constatação de que andava a trabalhar demais – e sem tempo para ver crescer o filho – levou-o a fazer uma pausa. E a investir na escrita para teatro. "Escrevi a peça muito depressa, no período de uma semana, mas já tinha as ideias a carburar há sete anos", contou ao CM. "Depois convidei atores com quem já tinha trabalhado (Cristóvão Campos, João Craveiro e João Vicente) e entreguei-lhes esta responsabilidade", acrescenta.

Manuel Pureza, que admite regressar ao teatro após esta "aventura", diz que a peça revela a sua própria perplexidade quanto à aceitação do papel do escravo por parte do próprio. "Quando as grilhetas se quebram, eles hesitam em abraçar a liberdade. Porquê?"

Uma reflexão para fazer até dia 29, última sessão do espetáculo no Teatro da Trindade.