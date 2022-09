Chama-se ‘Noite Branca’ mas, na verdade, trata-se de um ‘fim de semana branco’, ou seja, três dias e duas noites de grande atividade cultural e artística que prometem atrair à cidade de Braga, de sexta a domingo, mais de um milhão de pessoas.



Aquele que é já um dos maiores eventos culturais do País arranca esta sexta-feira com as atuações de Áurea e de Fernando Daniel, no Palco Praça, mesmo no centro da cidade, seguindo-se, noite dentro, o DJ Wilson Honrado.









