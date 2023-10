A proposta do Governo para o orçamento do Ministério da Cultura em 2024 aponta para uma despesa total consolidada de 781,7 milhões de euros, sendo que 272,3 milhões (mais cerca de 16 milhões do que no ano passado) - praticamente um terço - destinam-se à RTP, sendo os outros 509,4 milhões para o resto do setor.









