Uma comédia sobre dar e receber, roubar e burlar...

Numa viagem pelo mundo, de mochila às costas, o jovem Roberto encontra, no topo de uma montanha, António, um homem doente que luta com a sua incapacidade de pôr termo à vida. No entanto, acaba por usar Roberto como arma involuntária para se suicidar.Este é o ponto de partida para o enredo da peça ‘De Passagem’, que vai estar em cena no Teatro do Bairro, em Lisboa, entre os dias 10 de janeiro e 4 de Fevereiro. Trata-se de "uma comédia sobre economia, sobre dar e receber, amar, comprar e vender, roubar e burlar, trocar coisas por coisas e ideias de coisas e essas por outras".Com texto e dramaturgia de Luísa Costa Gomes e encenação de António Pires, ‘De Passagem’ conta com interpretações de Francisco Vistas, João Barbosa, Marcelo Urgeghe, Ricardo Aibéo e Sandra Santos, ‘De Passagem’ vai estar ainda em exibição no Forum Municipal de Alcochete, dia 8 de fevereiro, no Theatro Circo de Braga, entre 15 e 16 de fevereiro, e nos Recreios da Amadora, no dia 25 de fevereiro.