"Uma das intérpretes mais queridas pelo público português": Ministra da Cultura sobre Maria João Abreu

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, emitiu esta quinta-feira uma nota de pesar pela morte da atriz Maria João Abreu, vítima de dois aneurismas.Numa mensagem enviada através do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, Graça referiu-se à atriz como "uma das intérpretes mais queridas pelo público português e uma figura inesquecível da televisão e dos palcos".Na nota enviada à comunicação social, a ministra refere ainda que a cultura portuguesa "perde hoje uma das suas atrizes mais marcantes, que sempre aceitou a sua popularidade não como um pedestal, mas como uma forma de constantemente se desafiar e de arriscar e inovar nos palcos", destacando ainda o "lado humano, de mulher generosa e atenta às causas sociais às quais se dedicava com o mesmo empenho que colocava no seu trabalho e com a empatia que todos lhe reconheciam.".