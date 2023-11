Uma pastora de contornos e ideias radicais descobre a verdadeira orientação sexual do filho e fica em choque. É este o (simples) mote da peça ‘Amigos com Benefícios’, que estreia esta quarta-feira no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras. Sofia Alves é a protagonista desta comédia, ao lado de Diogo Lopes e Filipe Matos. “É uma peça muito divertida, com texto de John Borg, que tenho a certeza que vai convencer o público. O ambiente é espetacular, e as gargalhadas sobre um tema importante e que é bastante atual estão garantidas”, diz ao CM o encenador Celso Cleto, realçando que esta é uma sátira perspicaz à religião e à sexualidade.









O espetáculo está em cena de quarta-feira a sábado às 21h30 e ao domingo às 16h00, até 28 de janeiro. Os bilhetes custam 12,50 euros.

Depois da temporada em Oeiras, ‘Amigos com Benefícios’ segue para digressão nacional. “É fundamental levar o teatro a todos os pontos do País. Vamos percorrer Portugal até agosto”, revela Celso Cleto.