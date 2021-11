O trio brasileiro Melim está de regresso a palcos lusos para atuar esta quarta-feirano Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, Porto, e no Campo Pequeno, Lisboa, no dia 12 (6ª-feira). Trazem consigo um novo disco, ‘Deixa Vir do Coração’, que se revela uma homenagem ao músico brasileiro Djavan.“Em Portugal, vamos apresentar os nossos maiores êxitos e as nossas melhores energias também.