‘Variações’ triunfa no festival Caminhos do Cinema Português

O filme ‘Variações’, com que o realizador João Maia recorda a vida e obra do cantor António Variações, arrecadou cinco prémios no festival Caminhos do Cinema Português, que terminou ontem, em Coimbra.Entre os galardões, destaque para os prémios de melhor ator e melhor ator secundário (atribuídos, respetivamente, a Sérgio Praia e Filipe Duarte) e de melhor atriz secundária (Teresa Madruga, distinguida ainda pela sua interpretação em ‘Dia de Festa’).Já ‘Vitalina Varela’, de Pedro Costa, levou para casa a estatueta mais cobiçada: o Grande Prémio do Festival. Vitalina Varela, que dá nome à obra, foi considerada a melhor atriz desta edição do evento.