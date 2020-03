Coro Mozart combate isolamento com música... cantada à distância

O Coro Mozart, um grupo nascido em Viseu, partilhou um vídeo onde mostra vários dos seus elementos a entoar a música ‘Rise’, da cantora Katy Perry, cada um em sua casa.

A publicação no Youtube já conta com mais de 6000 partilhas e incentiva o público a ficar resguardado nas suas habitações, numa altura em que grande parte do País atravessa um período de isolamento social no combate à pandemia do coronavírus.