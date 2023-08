Mais de 64 mil pessoas passaram pela edição deste ano do festival Vilar de Mouros, em Caminha. O evento, que arrancou quarta-feira, terminou este sábado com Peaches, Guano Apes, James e Ornatos Violeta. Segundo a organização, o último dia de concertos foi precisamente o mais concorrido, tendo sido o único, dos quatro, a registar lotação esgotada: 25 mil pessoas.A assistir ao primeiro dia do festival mais antigo da Península Ibérica tinham estado 14 200 (para ouvir Xutos & Pontapés e Limp Bizkit), enquanto o segundo dia tinha-se ficado pelos 10 900 (The Bloody Beetroots, The Prodigy e Millencolin foram os nomes em cartaz). Já no terceiro dia, na sexta-feira, com Pendulum, Within Temptation, Apocalyptica e Bizarra Locomotiva, o festival tinha registado 14 400 visitantes. Recorde-se, que os grandes festivais de verão estão na sua reta final, faltando apenas o Meo Kalorama (de 31 de agosto a 2 de setembro, em Lisboa) e o Festival F (7 a 9 de setembro, em Faro).