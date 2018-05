Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Vingadores’ vencem guerra de bilheteira

Guerra do Infinito rendeu 840 milhões de euros em apenas onze dias.

Por Sónia Dias | 01:30

Os Vingadores vieram para ficar e nem o rasto de destruição deixado no último filme - e que deixou muitos fãs a questionarem a continuação da saga - vai travar os super-heróis (os que sobreviveram, pelo menos).



A sequela era, de resto, inevitável tendo em conta os resultados obtidos por ‘Vingadores: Guerra do Infinito’ (em exibição nas nossas salas) nos cinemas de todo o mundo. Em apenas onze dias, o filme dos irmãos Anthony e Joe Russo fez perto de 840 milhões de euros em receitas de bilheteira e atualmente encontra-se em quinto lugar na tabela dos filmes mais vistos da história com ganhos na ordem dos 1,35 mil milhões.



Nos Estados Unidos, bateu o recorde de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ (2017) e ficou apenas atrás de ‘Star Wars: O Despertar da Força’ (2015).



A Marvel já anunciou, para maio de 2019, a estreia de ‘Vingadores 4’, sem adiantar, contudo, quais os super-heróis que vão participar. Além disso, está a trabalhar numa nova saga e já definiu, juntamente com a Disney, as películas que vão marcar a próxima década.



Entre elas estão os já anunciados ‘Homem-Formiga e a Vespa’ (26 de julho),‘Venom’, com Tom Hardy (4 de outubro); ‘X--Men: Fénix Negra’ (14 fevereiro de 2019); ‘Capitã Marvel’ (8 de março), com Brie Larson no principal papel; ‘Gambit’ (7 de junho), com Channing Tatum; ‘X-Men: Os Novos Mutantes’ (2 de agosto), e ‘Guardiões da Galáxia 3’ (previsto para 2020), entre muitos outros.