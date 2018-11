Wire de regresso para concertos no Porto e em Lisboa

Banda britânica toca esta sexta-feira no Hard Club e no dia seguinte no RCA Club.

Por Bernardo Ribeiro | 18:21

Os Wire, banda de rock britânico formada em 1976, percussora do movimento post-punk e uma das das primeiras banda de punk-rock a misturar as suas sonoridades com conceitos artísticos, estão de regresso a Portugal para dois concertos a terem lugar no Porto, esta sexta-feira 23 de novembro no Hard Club e em Lisboa, sábado 24 no RCA Club, em Lisboa.

Estes concertos trazem o selo da promotora At The Rollercoaster e como mote terão a apresentação dos mais recentes discos da banda, o homónimo Wire (2015), Nocturnal Koreans (2016) e Silver Lead (2017).

Os Wire influenciaram e continuam a influenciar imensas bandas a nível mundial e o seu marco de carreira, o álbum de estreia Pink Flag (1977), foi tido como um álbum original para a data, dada a abordagem punk minimalista, combinada com estruturas pouco ortodoxas.

A banda teve dois períodos de hiatus sendo que desde 1999 se mantém no ativo. Depois de terem atuado no Museu de Arte Contemporânea, em Serralves, os Wire regressam ao país, dez anos depois, com três novos álbuns na bagagem, Wire (2015), Nocturnal Koreans (2016) e Silver Lead (2017). O quarteto é composto por 3 elementos originais Colin Newman, Graham Lewis, Robert Grey e o sua mais recente aquisição Matthew Simms. Em ambos os concertos, Porto e Lisboa a abertura será levada a cabo pela dupla lisboeta dream pop Sweet Nico que apresentará o seu mais recente álbum "Reborn".

Os bilhetes estão disponíveis para venda via BOL Online, Fnac, Worten, CTT, El Corte Inglês para ambos os concertos e têm um preço único de 22€.