Wiz Khalifa cancela concerto em Portugal

"Os portadores do bilhete diário, que pretendam o reembolso, podem fazê-lo até o dia 1 de Julho de 2023 às 15h00, no mesmo local onde foram adquiridos, mediante a apresentação do bilhete

válido e comprovativo de pagamento.", pode ler-se na publicação.





O Sumol Summer Fest anunciou esta terça-feira o cancelamento do concerto do rapper norte-americano Wiz Khalifa devido a problemas de saúde.O artista foi obrigado a cancelar toda a digressão europeia.Numa publicação no Facebook, a organização do festival anunciou que fará o reembolso aos portadores do bilhete diário.O rapper norte-americano será substituido pelo artista português Bispo.