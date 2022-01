Xutos & Pontapés celebram aniversário ao vivo no Porto

Os históricos Xutos & Pontapés vão celebrar o seu 43º aniversário com dois concertos nos próximos dias 13 e 14, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, nos quais contarão com a colaboração da Orquestra Filarmónica Portuguesa. A banda de Tim, João Cabeleira, Kalu Ferreira e Gui já tinha apresentado este espetáculo na Altice Arena (Lisboa), no passado mês de outubro, mas a data histórica da fundação da banda - que deu o seu primeiro concerto a 13 de janeiro de 1979 - serviu de pretexto para recuperar o formato.









A ocasião festiva propõe a revisitação de alguns dos maiores êxitos da banda, como ‘Circo de Feras’ ou ‘Casinha’, mas com a nova roupagem proporcionada pelos arranjos de orquestra.

Perante o atual contexto de pandemia da Covid-19, o acesso aos concertos (que se consideram eventos de ‘grande dimensão’ por reunirem mais de mil pessoas em recinto fechado) obedece às novas regras da Direção-Geral de Saúde, ou seja, depende de apresentação de certificado de teste, comprovativo de teste PCR negativo, realizado nas últimas 48 horas, ou autoteste realizado no momento, à porta do recinto. Estão dispensados de cumprir estas regras aqueles que tiverem um certificado digital de recuperação, quem tiver recebido uma dose de reforço da vacina pelo menos há 14 dias e os menores de 12 anos.