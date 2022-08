Zambujeira ganha nova vida com festival Sudoeste

Com a temperatura a subir, os festivaleiros que esta quinta-feira se encontravam na Zambujeira do Mar para desfrutar de mais uma edição do Meo Sudoeste aproveitaram para se refrescar nas águas do canal de rega, passar o dia na praia ou passear pela aldeia, que nesta altura ganha uma nova vida.A companhada de amigos, Margarida Santos, de Odeceixe, foi uma das que não resistiram a um mergulho no mar. "Aproveitámos o dia para conviver aqui na praia. Estamos um pouco fartos do atum e das salsichas e, por isso, aproveitámos para almoçar na aldeia da Zambujeira", revelou ao CM. Já Gonçalo Rodrigues, de Faro, que está no campismo também com um grupo de amigos, explicou que "com o calor é difícil dormir até tarde na tenda". "Por isso aproveitámos para vir aqui à aldeia, onde comemos, e de tarde ficámos na praia a conversar e a apanhar sol", acrescentou.A 24ª edição do Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, começou na quarta-feira e decorre até este sábado. O primeiro dia, que ficou marcado pelo cancelamento do concerto de Lewis Capaldi, abriu com o português Profjam. Depois foi a vez do público vibrar com o brasileiro Pedro Sampaio. As amigas Carla Pereira e Ana Domingos, vieram de Faro só para o ver. "Já comprámos o bilhete há dois anos. Valeu a pena esperar", disseram. Esta sexta-feira, as atenções estão centradas em Steve Aoki.Uma indisposição súbita levou o cantor escocês Lewis Capaldi a cancelar o concerto que ia dar no Meo Sudoeste na noite desta quarta-feira, a poucos minutos de subir ao palco. Segundo comunicado da promotora Música no Coração, o cantor de ‘Someone You Loved’ "sentiu-se mal" a caminho do festival. Em sua substituição atuaram os portugueses Karetus. No comunicado, a organização disponibilizou-se a devolver o valor do bilhete e adiantou que Capaldi "promete regressar em breve".