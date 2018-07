Podence diz que passagem pelo Sporting acabou "definitivamente"

"Ninguém me ensinou a lidar com ameaças e pressões", afirma jogador.

"A todos os Sportinguistas:



Não me pronunciei antes sobre assunto por ainda não saber o meu futuro, sendo que esse poderia ser no Sporting Clube de Portugal. Definitivamente, a minha passagem pelo Sporting acabou e essa passagem não foi curta. Por isso, a decisão que tomei foi a mais refletida possível. Nunca deixaria o Sporting se assim não fosse.

Foram 13 anos de Leão ao peito, dos quais eu tenho o maior orgulho e estarei eternamente grato. Eu cresci no Sporting. A minha formação pessoal e desportiva devo-a ao Sporting. Cruzei-me com pessoas que levo para toda a vida. Foi também onde apurei ainda mais a minha paixão pelo futebol, daí sentir a necessidade de mudar. Para mim o futebol é um modo de estar na vida, é condição para o meu equilíbrio emocional e com os acontecimentos recentes eu deixei de encontrar a harmonia que preciso para jogar. Apesar de tudo que o Sporting me ensinou, ninguém me ensinou a lidar com um ambiente de ameaças, de violência, onde temo pela minha segurança e pela da minha família e nem deveriam ter ensinado porque o futebol ou outro desporto não devem ser assim.

Nós, profissionais de futebol, somos muito mais do que as quatro linhas. Temos família, amigos e sentimentos, mas essas barreiras nem sempre foram respeitadas.



Desta forma, vou a procura de novos objectivos, sempre a tentar dar o melhor de mim mas nunca, de maneira alguma, esquecerei o clube que tanto me deu e que estará sempre no meu coração.

Digo-vos isto com toda a sinceridade e agradeço, pelo menos, respeito.



Obrigado Sporting Clube de Portugal! E a todos aqueles que me têm apoiado.



Daniel Castelo Podence"







Daniel Podence confirmou este domingo que não vai regressar ao Sporting. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o jogador, que rescindiu contrato alegando justa causa, agradeceu aos leões pelo que aprendeu no clube mas não deixou de vincar o que se passou nos últimos tempos."Definitivamente, a minha passagem pelo Sporting acabou", escreveu Podence, sublinhando estar "eternamente grato" pelos 13 anos de leão ao peito.O jogador recordou depois em que deixou "de encontrar harmonia" que precisa para jogar: "Apesar de tudo que o Sporting me ensinou, ninguém me ensinou a lidar com um ambiente de ameaças, de violência, onde temo pela minha segurança e pela da minha família e nem deveriam ter ensinado porque o futebol ou outro desporto não devem ser assim".Refira-se que esta notícia surge no dia em que em Espanha se garante que William Carvalho vai mudar-se para o Betis.