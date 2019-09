Sporting 0 - 0 Rio Ave

Onze do Rio Ave: Paulo Vítor; Diogo Figueiras, Borevkovic, Messias, Junio e Pedro Amaral; Jambor, Tarantini e Lucas Piazón; Gabrielzinho e Ronan.

Sporting volta a tentar a sorte. Bruno Fernandes remata, mas bola vai para fora.Primeiro remate do jogo é feito por Battaglia, dos Leões. Argentino cabeceou, mas falhou.Primeiro pontapé de canto para o Sporting a ser batido por Bruno Fernandes.Começa a partida no Estádio de Alvalade.Aderlan lesionou-se durante o aquecimento. Vai ser substituído por Junio.O Sporting defronta esta quinta-feira, no Estádio de Alvalade, o Rio Ave. Acompanhe o jogo ao minuto, a partir das 20h00.Luís Maximiano; Rosier, Neto, Ilori e Borja; Battaglia, Wendel e Bruno Fernandes; Jesé, Acuña e Vietto.