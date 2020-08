Ivo Oliveira sagra-se campeão nacional de contrarrelógio

O ciclista Ivo Oliveira sagrou-se hoje campeão português de contrarrelógio de elites, ao ser o mais rápido nos 18,1 quilómetros da prova, disputada em Paredes.

O corredor, de 23 anos, que representa a equipa UAE Emirates precisou de 23.45 minutos para cumprir o trajeto, gastando menos nove segundos do que o seu experiente companheiro de equipa, Rui Costa, que fez o segundo melhor tempo do dia.

Tiago Machado (Efapel) terminou a prova no terceiro lugar, com o tempo de 23.58 minutos.

Já José Gonçalves, vencedor do título de contrarrelógio de 2019, também participou nesta edição, mas não foi além do sétimo melhor tempo, completando o percurso com 24.24 minutos.

Os corredores da categoria de elite voltam à estrada no domingo, para discutirem o título nacional de fundo, num percurso de 164,8 quilómetros e um acumulado de subida de 3.480 metros.