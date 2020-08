Volta a França estranha como nunca

Marcelo Rebelo de Sousa, se fosse amante do ciclismo e quisesse ir ver a Volta a França, não teria hipóteses de fazer uma selfie, nem com o menos pintado dos 176 ciclistas que este sábado iniciam, em Nice, a corrida de todas as corridas velocipédicas.Apertadas regras para não deixar o novo coronavírus espalhar-se pelo pelotão tornam a 107ª edição do Tour a mais estranha da História.A este jovem, de 23 anos, no naipe de favoritos para os 3470 quilómetros de prova, divididos por 21 etapas e 23 dias, juntam-se, por exemplo, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Mikel Landa e Primoz Roglic.