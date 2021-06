Portugal com Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos no Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia, vai defrontar Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos no Grupo C do Mundial de futsal, que se disputa de 12 de setembro a 03 de outubro, na Lituânia.

A 'equipa das quinas' começa a sua participação em 13 de setembro frente à Tailândia, três dias antes de jogar com as Ilhas Salomão e antes de fechar a fase de grupos com Marrocos, em 19 de setembro. Os dois primeiros jogos são em Kaunas e o terceiro em Klaipeda.

Portugal vai encontrar o atual campeão africano pela terceira vez, depois de dois encontros particulares, em que somou uma vitória e um empate.

Frente à Tailândia, a equipa lusa já fez quatro encontros (três vitórias e um empate), entre os quais um no Mundial2008, em que venceu por 3-2.

As Ilhas Salomão, campeãs da Oceânia, nunca defrontaram Portugal.

Em cinco participações em Mundiais, Portugal tem como melhor prestação o terceiro lugar em 2000, tendo terminado a última edição, em 2016, na quarta posição.

A campeã mundial Argentina ficou integrada no Grupo F, juntamente com Estados Unidos, Sérvia e Irão, terceiro classificado no último Mundial.

O Brasil, recordista de títulos, vai defrontar, no Grupo D, o Panamá, a República Checa e o Vietname, enquanto a Espanha, a outra equipa que já ergueu o troféu, está no Grupo E, com Angola, Japão e Paraguai.

Grupos do Mundial:

- Grupo A: Lituânia, Venezuela, Cazaquistão e Costa Rica.

- Grupo B: Uzbequistão, Guatemala, Federação da Rússia e Egito.

- Grupo C: Tailândia, Portugal, Marrocos e Ilhas Salomão.

- Grupo D: Panamá, República Checa, Vietname e Brasil.

- Grupo E: Angola, Japão, Paraguai e Espanha.

- Grupo F: Argentina, Estados Unidos, Sérvia e Irão.