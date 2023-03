Portugal perde com Espanha e está fora da final do Europeu feminino de futsal

Portugal falhou esta sexta-feira o acesso à final do Europeu feminino de futsal, ao perder com a bicampeã Espanha, por 3-2, na meia-final, disputada em Debrecen, na Hungria.

Na reedição da final das duas primeiras edições do Europeu, a Espanha voltou a ganhar, com golos de Luci (08 minutos), Noelia (14) e Irene Córdoba (28), com Carla Vanessa (01 e 27) a marcar para Portugal.

Portugal vai agora disputar o terceiro lugar, no domingo, às 17:00 horas locais (16:00 em Lisboa), frente à Hungria ou à Ucrânia, com a Espanha a assegurar a presença na terceira final, marcada para as 20:00 (19:00).