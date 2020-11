Cristiano Ronaldo deu uma palavra de alento aos companheiros de equipa e aos portugueses depois da derrota deste sábado, com a França, na Liga das Nações. O capitão da Seleção Nacional considera que todos têm de se orgulhar do que este grupo de jogadores tem vindo a conquistar."Todos os jogos nos ensinam algo. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo. Há que levantar a cabeça e orgulhar-nos de tudo o que temos vindo a conquistar juntos!", escreveu Ronaldo, no Instagram.