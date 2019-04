Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira: "Faltou-nos a coragem de defender com bola na 2.ª parte"

Treinador do Sp. Braga analisa derrota frente ao Benfica.

20:38

O Sp. Braga perdeu este domingo em casa frente ao Benfica, por 4-1, um resultado que segundo o treinador dos minhotos se deveu à falta de bola na 2.ª parte.



"A única maneira de contrariar o poderio de uma equipa como o Benfica é ficar com bola. Fizemos uma primeira parte muito boa, conseguimos pressionar o adversário, ter bola, puxar o adversário para trás e fizemos um golo, e poderíamos ter feito mais. Na 2.ª parte faltou-nos ficar com bola", afirmou Abel Ferreira, que não quis falar de arbitragem, mas sublinhou: "A verdade é que se virem os golos, é o quinto penálti contra os grandes".



"Mas acima de tudo faltou-nos bola na segunda parte. Se virmos os lances dos golos são fruto da qualidade e coletiva do nosso adversário. Não foi por não estarmos organizados. O que nos faltou na segunda parte foi a coragem para defender com bola, que foi isso que o nosso adversário fez", admitiu o treinador do Sp. Braga.



"O nosso adversário tem dois penáltis e coloca-se a frente do resultado e o terceiro golo mata o que era a nossa vontade de ir atrás do resultado."



Com esta derrota, o Sp. Braga poderá ter hipotecado a possibilidade de chegar ao terceiro lugar, tendo isso mesmo admitido Abel: "Vamos lutar mas fica difícil".