Conheça o onze do Benfica para o confronto com o Sp. Braga

Veja as escolhas de Bruno Lage para a partida deste domingo.

16:22

O Benfica pode sair da 31.ª jornada da Liga NOS na liderança isolada depois da escorregadela do FC Porto frente ao Rio Ave (2-2). O jogo com o Sp. Braga está marcado para as 17h30.



Onze do Sp. Braga: Tiago Sá; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Murilo; Horta, Palhinha, Claudemir e Wilson Eduardo; Fransérgio e Paulinho.



Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.