Lage prudente apesar da liderança isolada: "Estamos felizes mas sábado temos novo jogo"

Benfica goleou este domingo no terreno do Sp. Braga, por 4-1, após reviravolta.

20:41

O Benfica goleou esta domingo no terreno do Sp. Braga, por 4-1, após reviravolta, em jogo da 31.º jornada da Liga NOS que continua a liderar, agora com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto mas Bruno Lage recusa qualquer euforia.



"Acabámos por ter uma boa reação ao que nos aconteceu.Tivemos uma grande atitude, de equipa grande e só assim é que conseguimos ultrapasar o Sp. Braga, que é uma equipa fantástica, orientada por um grande treinador. Estamos muito felizes com os 3 pontos", começou por referir.



Lage negou nervosismo do Benfica na 1.º parte e optou por um discurso cauteloso. "Vejam o que aconteceu com o Belenenses e o que sucedeu no Rio Ave-FC Porto. O que temos vindo a fazer é uma caminhada muito sólida, de final em final. O Portimonense é mais uma final", continuou.



Lage não quis falar de mérito pessoal no sucesso do Benfica. "Já o disse e reafirmo. Isto só é possível com este grupo de trabalho empenhado e motivado. Tem feito de mim treinador e está a ser uma experiência e aventura fantásticas. Estamos felizes mas sábado temos novo jogo. Colocar de lado todo o aspecto emocional e concentrarmo-nos no nosso jogo", acrescentou.