Abel Ferreira quer o Sporting de Braga "entre os quatro primeiros"

Treinador dos minhotos recusa falar na luta pelo título de campeão.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:15

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, deixou bem claro os objetivos para esta época, apesar de estar a disputar a liderança do campeonato. "Título? Desde a primeira jornada que assumimos que queremos ficar entre os primeiros quatro lugares e estamos dentro deles. Temos feito tudo para merecer o que nos está a acontecer. Temos que olhar para dentro, lembrar o que nos trouxe até aqui e continuar a trabalhar de forma afincada", considerou, na antevisão do jogo de hoje com o V. Setúbal, às 20h00.

Depois do empate com o V. Guimarães, os bracarenses vão tentar voltar às vitórias frente aos sadinos.

O Sp. Braga de Abel Ferreira é a única equipa invicta na Liga, mas o treinador está ciente das dificuldades que os sadinos podem criar. "O V. Setúbal vai querer impor o seu jogo, é forte nas transições e quando tiver a bola vai querer jogar. Teremos que ser dinâmicos, mas pacientes", afirmou

Já eliminados das competições europeias, os minhotos estão bem encaminhados no campeonato. A jogar em casa para a Liga, o Sp. Braga leva três vitórias e um empate, frente ao Rio Ave (1-1).