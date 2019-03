Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira quer “voltar à normalidade” no Sp. Braga

Técnico garante que a equipa já esqueceu as três derrotas seguidas.

Por Filipe António Ferreira | 07:55

Abel Ferreira garante que as três derrotas consecutivas já fazem parte do passado. "Todas as equipas passam por momentos de adversidade e, para nós, esses momentos ajudam-nos a crescer, individual e coletivamente. Queremos voltar à normalidade", disse este sábado o treinador do Sp. Braga.



Na antevisão do jogo deste domingo (17h30, SportTV1) com o Rio Ave para a Liga, Abel Ferreira garante que a equipa fez uma "reflexão construtiva" após os desaires com o Sporting (3-0) e com o Belenenses (2-0) para o campeonato nacional e, na terça-feira, com o FC Porto (3-0) na 1ª mão da ‘meia’ da Taça de Portugal.



O treinador desvalorizou a presença de António Salvador, no balneário após a derrota no Estádio do Dragão, frisando que o presidente ‘arsenalista’ "está sempre presente" nas vitórias, derrotas ou empates, assim como nos treinos.



"Sentimos o seu carinho, apoio, ambição e exigência, que nós próprios também impomos. Ele não quer mais do que a equipa e o treinador a jogarem para ganhar", assegurou o técnico bracarense.



Para o jogo de hoje, o lateral Marcelo Goiano recuperou e foi chamado para o encontro com a equipa orientada por Daniel Ramos.



Os bracarenses ocupam o terceiro lugar na Liga, com 49 pontos, enquanto que os vilacondenses seguem na nona posição, com 28.