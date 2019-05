Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira: “Rivalidade passou a ódio”

Técnico lamenta que os jogos de futebol tenham passado a ser “de vida ou de morte”.

Por Sara Guterres | 09:56

"Há uns meses disse que senão tivéssemos cuidado estaríamos a incitar à violência, e o que vamos assistindo é aos jogos de futebol passarem a ser de vida ou morte, onde a rivalidade passou a ser ódio", disse esta sexta-feira Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, na antevisão do jogo (hoje, às 15h30) com o Marítimo.



O técnico da formação do Minho lamentou as críticas de que foi alvo após a derrota em casa frente ao Benfica, por 4-1, no passado domingo: "Fico triste que não se lembrem que, atrás do profissional de futebol, do jogador, treinador ou presidente, há uma família e um homem. Neste momento vale tudo: acusar o caráter e o profissionalismo dos meus jogadores e equipa técnica, do nosso presidente e, para agravar, dos nossos adeptos, insinuar, insultar, injuriar, tudo e mais alguma coisa em direto e com total impunidade".



Sobre o adversário, que ocupa o 12º lugar, Abel Ferreira espera dificuldades "num terreno muito complicado". "É uma equipa que tem subido a pulso, que quer fazer pontos e temos de estar alerta. Temos de entrar intensos, agressivos e temos de jogar bem para poder ganhar", defendeu o treinador.



Abel Ferreira abordou ainda a decisão de Petit, treinador dos insulares, de poupar dois jogadores (Joel e Edgar Costa) para o jogo com o Benfica, dando-lhes indicações para alegadamente verem o 2º cartão amarelo.



"Acusa-se tudo e todos sem se saber. Cada um luta com os recursos que tem, [essa decisão] acabou por surtir efeito porque ganhou em casa com o Tondela (2-0)" na jornada seguinte, disse.



Douglas Grolli quer vitória em casa

Douglas Grolli, defesa do Marítimo, mostrou-se confiante que o fator casa será importante para o "encontro muito difícil" frente ao Sp. Braga.



"É uma equipa que luta sempre na parte superior da tabela e que tem muita qualidade, mas, jogando em casa, com o apoio dos nossos adeptos, esperamos fazer um grande jogo", disse o jogador, em declarações à Marítimo TV.



"Este ano foi um pouco atípico, sabemos disso, mas o que nos motiva é procurar terminar bem o campeonato e fazer uma época digna das cores do Marítimo", realçou o defesa, de 29 anos, que tem sido titular nos últimos encontros.